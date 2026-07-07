Волошин в своей экранизации намерен говорить со зрителем современным киноязыком. «Вы знаете мой стиль. Нам нравится, что современным языком можно рассказать историю, чтобы современный зритель смог рассмотреть глубину и психологизм, заложенный Лермонтовым», — отметил режиссер.