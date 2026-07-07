Продюсер Михаил Врубель и режиссер Игорь Волошин анонсировали новую экранизацию романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Создатели обещают переосмыслить классическое произведение и рассказать историю с нескольких точек зрения, сообщает «БК медиа».
В центре сюжета — роковая дуэль, события которой зрители увидят сразу в трех версиях: глазами Печорина, Грушницкого и княжны Мери. Каждая из них будет противоречить другим, предлагая собственную интерпретацию произошедшего.
Волошин в своей экранизации намерен говорить со зрителем современным киноязыком. «Вы знаете мой стиль. Нам нравится, что современным языком можно рассказать историю, чтобы современный зритель смог рассмотреть глубину и психологизм, заложенный Лермонтовым», — отметил режиссер.
Сейчас создатели проекта проводят кастинг. Съемки планируют начать весной 2027 года, а премьера картины намечена на весну 2028-го.
Роман Михаила Лермонтова не раз переносили на экран. Самой известной считается двухсерийная картина «Герой нашего времени» (1967) режиссера Станислава Ростоцкого с Владимиром Ивашовым в главной роли. Позже к произведению обращались и в формате телепроектов: в 2007-м вышел одноименный сериал режиссера Александра Котта, в котором образ Печорина воплотил Игорь Петренко.