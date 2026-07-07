Российским руферам Ангеле Николау и Ивану Биркусу грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Манхэттена.
В ведомстве заявили, что экстремалы «совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица». Сделали они это «при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни».
Молодым людям предъявили три обвинения в уголовных преступлениях категории D, то есть тяжких преступлениях низкой и средней тяжести. За безрассудную угрозу жизни первой степени им грозит до семи лет заключения, так же как за преступное причинение вреда имуществу второй степени и за кражу со взломом третьей степени.
Кроме того, Николау и Биркуса могут осудить на срок до года по административному протоколу, отметил источник. Им вменяют правонарушение по статье о запрете на проникновение на крыши зданий. Если руферов признают виновными, им могут назначить наказание путем сложения сроков.
1 июля Ангела Николау и Иван Биркус забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и обручились там. На вершине небоскреба они развернули баннер с надписью на английском языке «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». После спуска пару задержала полиция. Экстремалам предъявили обвинения по восьми пунктам.
Предварительное слушание по делу Николау и Биркуса (настоящие фамилии — Николаева и Кузнецов) прошло 2 июля. На нем Ангела и Иван не признали свою вину. Адвокат пары Джейсон Крински назвал обвинения в их адрес чрезмерными. Руферов выпустили на свободу без залога. Следующее заседание по их делу назначено на 24 августа.