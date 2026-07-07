Руферам Ангеле Николау и Ивану Биркусу грозит до 20 лет тюрьмы

Молодым людям предъявили три обвинения в уголовных преступлениях категории D, то есть тяжких преступлениях низкой и средней тяжести. За безрассудную угрозу жизни первой степени им грозит до семи лет заключения, так же как за преступное причинение вреда имуществу второй степени и за кражу со взломом третьей степени.