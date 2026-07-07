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Жара вернется в Москву к выходным

Афиша Daily
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Фото: Mike Stach/Flickr

Жаркая погода вернется в Москву к грядущим выходным. Об этом главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА «Новости».

Температура воздуха прогреется в пятницу, 10 июля, до 27 градусов. Город «окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть». По словам Поздняковой, «погода будет неустойчивой».

В начале недели же в столице ожидаются кратковременные сильные дожди и грозы, отметила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с ТАСС. Она также пообещала москвичам неустойчивую погоду.

«Облачный вихрь сместится в Карелию, но вновь будет вызывать у берегов Москвы-реки очаговые дожди и удержит температуру близкой к 20-градусной отметке. Во второй половине недели температура подрастет до +23–28 градусов, а в ее финале столбики термометров вновь поползут вниз», — добавил ведущий спецалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Его коллега Евгений Тишковец посоветовал жителям столицы не забывать дома зонты. 7 июля, по его словам, воздух прогреется днем до 23 градусов. Ночью будет прохладно — от 14 до 16 градусов.
 

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