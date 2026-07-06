Принцу Гарри не разрешили остановиться в Букингемском дворце во время визита в Лондон

Несмотря на это, принц Гарри не раз возвращался на родину. Он приезжал ради благотворительных мероприятий, а также ради частных встреч с отцом. Последний раз король Карл III и его младший сын виделись в сентябре 2025 года. В январе 2026 года принц Гарри подал в суд на таблоид Daily Mail, обвинив его в незаконном сборе информации вместе с группой других знаменитостей.