Британскому принцу Гарри не разрешили остановиться в Букингемском дворце во время визита в Лондон. Об этом сообщил Би-би-си.
Гарри получил официальное приглашение пожить в официальной резиденции его отца, короля Карла III. Но, по словам представителей монархии, он ответил на него слишком поздно.
Положение принца оценивается как непростое, поскольку корона больше не платит за обеспечение его безопасности. Из-за этого Гарри решил приехать в Великобританию один, без супруги Меган и детей, семилетнего Арчи и пятилетней Лилибет.
По информации источников, герцог Сассекский изучал возможности для семейной поездки в течение нескольких дней, но в итоге отказался от нее в пользу сольного визита. Он приедет в Лондон ради отсчета времени до Игр непобежденных — соревнований бывших военнослужащих, получивших ранения во время службы.
Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл в 2018 году, после чего королева Елизавета II пожаловала супругам титул герцога и герцогини Сассекских. В 2019-м у пары родился первенец. В 2020-м Меган и Гарри сняли с себя полномочия «старших» членов королевской семьи и лишились финансирования из королевской казны.
После этого Сассекские переехали в США, начали сотрудничать с Netflix и дали скандальное интервью Опре Уинфри. В 2021 году у супругов родилась дочь. После публикации скандальных мемуров принца Гарри и его семью попросили освободить усадьбу Фрогмор, их резиденцию в Великобритании.
Несмотря на это, принц Гарри не раз возвращался на родину. Он приезжал ради благотворительных мероприятий, а также ради частных встреч с отцом. Последний раз король Карл III и его младший сын виделись в сентябре 2025 года. В январе 2026 года принц Гарри подал в суд на таблоид Daily Mail, обвинив его в незаконном сборе информации вместе с группой других знаменитостей.