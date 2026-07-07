Джулия Гарнер сыграет в криминальной драме «Виновные создания»

Книга Броттмана рассказывает об исчезновении Майка Уильямса в декабре 2000 года. Тело так и не было найдено, но пять лет спустя давний друг Майка, Брайан Винчестер, развелся со своей женой Кэти и женился на жене Майка, Дениз. Правда о том, что случилось с Майком, наконец-то вскрылась спустя 12 лет.