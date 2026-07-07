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Джулия Гарнер сыграет в криминальной драме «Виновные создания»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Media Rights Capital (MRC)

Американская актриса Джулия Гарнер («Изобретая Анну», «Орудия») исполнит главную роль в криминальной драме «Guilty Creatures» («Виновные создания», или «Виноватые создания»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Режиссером проекта выступит Крейг Гиллеспи, автор «Круэллы» и «Тоня против всех». В основу сериала ляжет реальная история, описанная в книге Микиты Броттмана. Шоураннером экранизации станет Стюарт Зикерман.

Проект расскажет о бурном романе двух молодых, богобоязненных возлюбленных и убийстве. Ожидается, что шоу раскроет сложные обстоятельства жизни пары и эмоциональные последствия совершенного ими преступления на протяжении 18 лет.

Книга Броттмана рассказывает об исчезновении Майка Уильямса в декабре 2000 года. Тело так и не было найдено, но пять лет спустя давний друг Майка, Брайан Винчестер, развелся со своей женой Кэти и женился на жене Майка, Дениз. Правда о том, что случилось с Майком, наконец-то вскрылась спустя 12 лет.

Сериал выпустит Apple TV. Сценаристом шоу будет Сара ДеЛэпп, известная по слэшеру «Тела, тела, тела». Производством займется Tomorrow Studios. Исполнительными продюсерами выступят Марти Адельштейн, Бекки Клементс, Алисса Бахнер, Гарнер, Зикерман, ДеЛэпп, Гиллеспи, Броттман и Энни Мартер из Fortunate Jack.
 

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