Опрос: 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию

Почти половина россиян (41%) готова к поездке после нескольких свиданий. Еще 23% предпочитают дождаться начала официальных отношений или совместного проживания. При этом женщины подходят к вопросу осторожнее: 11% готовы впервые путешествовать только после знакомства с семьей партнера. Мужчины относятся к этому проще: каждый пятый (21%) считает, что совместной поездкой вполне может стать даже первое свидание. При этом почти каждый четвертый россиянин (24%) считает, что решающим фактором является не продолжительность знакомства, а уровень доверия между партнерами.