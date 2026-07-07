Опрос: 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию

Исследование сервиса бронирования путешествий Onlinetours и дейтинг-сервиса «Мамба» показало, что большинство россиян воспринимают первую совместную поездку как проверку отношений. 97% опрошенных признают, что такое путешествие может привести к расставанию. В опросе участвовали 1810 респондентов, результаты есть у «Афиши Daily».
Оказалось, что для большинства женщин первый отпуск — это прежде всего проверка отношений, где они могут увидеть первые красные флаги (70%). Среди мужчин такого мнения придерживаются 54%. При этом почти каждый третий мужчина (30%) уверен, что совместное путешествие значительно сближает пару. Среди женщин этот вариант выбрали лишь 16%.
Первое совместное путешествие россияне воспринимают прежде всего как возможность лучше узнать друг друга — так считают 47% участников. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений, и только для 15% — романтическим жестом.
Почти половина россиян (41%) готова к поездке после нескольких свиданий. Еще 23% предпочитают дождаться начала официальных отношений или совместного проживания. При этом женщины подходят к вопросу осторожнее: 11% готовы впервые путешествовать только после знакомства с семьей партнера. Мужчины относятся к этому проще: каждый пятый (21%) считает, что совместной поездкой вполне может стать даже первое свидание. При этом почти каждый четвертый россиянин (24%) считает, что решающим фактором является не продолжительность знакомства, а уровень доверия между партнерами.
Главной причиной усомниться в партнере во время совместного отпуска россияне называют постоянные жалобы и недовольство (48%). Следом идут злоупотребление алкоголем (36%) и конфликты из-за денег (36%). При этом женщины гораздо чаще мужчин обращают внимание на употребление алкоголя (51% против 20%), а мужчины сильнее реагируют на скуку в компании друг друга и различия во взглядах на отдых.
Большинство россиян (83%) считают, что первая совместная поездка должна проходить исключительно вдвоем. Женщины чаще готовы разделить путешествие с компанией друзей — такой вариант выбрала почти каждая пятая (21%).
Ранее онлайн-кинотеатр «Кион» и приложение для знакомств «Мамба» выяснили, какие западные и российские актрисы оказались самыми привлекательными для россиян за последние 40 лет. Абсолютной рекордсменкой по уровню зрительской симпатии стала Анджелина Джоли.