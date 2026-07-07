Умер сооснователь ВИА «Песняры» Владислав Мисевич

В Минске скончался сооснователь ВИА «Песняры» Владислав Мисевич. Об этом сообщило белорусское издание Sb.by со ссылкой на вдову музыканта Ольгу Мисевич.
Артисту был 81 год. Прощание с ним пройдет в четверг, 9 июля. Место и время пока названы не были.
«Вчера вечером Владислав катался на роликах, потом пришел домой, принял контрастный душ, и ему стало плохо. Вероятно, оторвался тромб. Эта проблема беспокоила его с детства», — рассказал Валерий Дайнеко, коллега Мисевича по «Песнярам».
Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 года в Оренбурге. Он с детства проявлял интерес к музыке, учился играть на фортепиано, а позднее на кларнете и саксофоне. Мисевич входил в состав оркестра Оренбургского суворовского училища, а затем оркестра Оренбургского высшего летного военного училища.
Мисевич проходил срочную службу также в оркестре — на этот раз в Отдельном образцово-показательном оркестре Белорусского военного округа. Позднее музыкант поступил в Минское музыкальное училище и Минский институт культуры. В конце 60-х он работал в Белорусской государственной филармонии и коллективе «Лявоны».
В 1970 году «Лявоны» сменили название на «Песняры». Мисевич играл в группе на саксофоне, флейте, а также пел. Он входил в состав ВИА до 1992 года, после чего ушел, но вернулся в 1998-м.