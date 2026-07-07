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Психологи выяснили, как правильно просить о помощи, чтобы реже отказывали

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros. Pictures

Большинство людей просят об одолжениях не самым эффективным способом, сообщил социолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Эндрю Чалфун и его коллеги. Авторы исследования выяснили, что лучший вариант — сразу дать собеседнику возможность отказаться без чувства вины.

Социологи проанализировали почти 92 часа естественных разговоров на разных языках и 194 ситуации, в которых люди просили друг друга о помощи. Они выделили три основные стратегии. Первая пессимистичная — человек заранее допускает отказ и формулирует просьбу осторожно, например: «Наверное, ты занят, но, может быть…» Вторая рациональная — стиль зависит от ситуации: близкому человеку можно задать прямой вопрос, а в случае серьезной просьбы лучше оставить пространство для отказа. Третья чрезмерно оптимистичная, когда человек сразу рассчитывает на согласие и не учитывает, насколько его просьба может быть обременительной.

Оказалось, что именно последний вариант используют чаще всего, хотя он работает хуже остальных. Исследователи считают, что люди склонны переоценивать готовность окружающих помочь и редко готовят собеседника к просьбе заранее.

Авторы исследования отмечают, что особенно в случае крупных одолжений эффективнее дать человеку возможность вежливо отказаться. Такой подход снижает давление на собеседника, помогает избежать чувства вины и в итоге делает отношения более комфортными для обеих сторон.

При этом анализ показал, что большие просьбы удовлетворяются значительно реже, чем небольшие: если незначительные одолжения выполняют примерно 52–67% людей, то серьезные — лишь 11–25%. Несмотря на это, большинство людей все равно продолжают формулировать просьбы так, будто заранее уверены в положительном ответе.

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