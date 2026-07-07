Психологи выяснили, как правильно просить о помощи, чтобы реже отказывали

Социологи проанализировали почти 92 часа естественных разговоров на разных языках и 194 ситуации, в которых люди просили друг друга о помощи. Они выделили три основные стратегии. Первая пессимистичная — человек заранее допускает отказ и формулирует просьбу осторожно, например: «Наверное, ты занят, но, может быть…» Вторая рациональная — стиль зависит от ситуации: близкому человеку можно задать прямой вопрос, а в случае серьезной просьбы лучше оставить пространство для отказа. Третья чрезмерно оптимистичная, когда человек сразу рассчитывает на согласие и не учитывает, насколько его просьба может быть обременительной.