В «Синема Парк Мосфильм» пройдет премьера аниме «Инициал Ди: Стадия третья»

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» 16 июля пройдет премьер аниме «Инициал Ди: Стадия третья». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Перед показом на площадке пройдет выставка японских спортивных автомобилей при поддержке Российской Дрифт Серии. После фильма гости смогут обсудить его с профессиональными дрифт-пилотами.
Разговор коснется автоспорта, подготовки автомобилей, культуры JDM, а также того, как «Инициал Ди: Стадия третья» повлиял на современную автомобильную культуру. Встреча состоится при участии спортивного портала «Чемпионат».
Выставка спорткаров откроет двери в 19.30. Показ фильма начнется в 20.30. Обсуждение запланировано на 22.30. Стоимость билетов на мероприятие составит 750 рублей.
Аниме «Инициал Ди: Стадия третья» вышел в 2001 году. Его авторами выступили Сигэнору Кагэяма и Син Мисава. Фильм рассказал об опытном уличном гонщике Такуми Фудзиваре, который сокрушительно проигрывает лидеру команды «Эмперор» Кеити Судо из-за поломки двигателя машины.
Герой обращается к лидеру команды «Редсанс» Ресукэ Такахаси, тот предлагает Такуми создать профессиональную команду из уличных гонщиков. Фудзивара хочет улучшить свои навыки, но сомневается, получится ли у него стать профи в этом деле.