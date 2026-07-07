Далай-лама не исключает, что проживет до 130 лет: на это указывают его сны

Далай-лама XIV не исключает, что проживет до 130 лет. Об этом духовный лидер тибетского буддизма рассказал во время празднования своего 91-го дня рождения 6 июля.
Торжества прошли в индийском городе Лех. По данным представителей далай-ламы, поздравить его пришли около 25 тыс. человек.
«Мне 91 год, но, судя по моим снам, я, возможно, доживу до 130. Поэтому надеюсь и дальше помогать китайскому народу через учение Будды, а также людям во всем мире вести добрую и позитивную жизнь», — признался духовный лидер Тибета.
Далай-лама XIV родился в 1935 году. В двухлетнем возрасте его признали реинкарнацией предыдущего далай-ламы. После вторжения в Тибет китайских коммунистов в 1950-х годах духовный лидер девять лет сосуществовал с властями КНР, но в 1959-м бежал в Индию. Сейчас он живет в индийском городе Дхарамсала.
В 1989 году духовный лидер получил Нобелевскую премию мира за продвижение идей ненасилия и мирного урегулирования конфликта в Тибете.