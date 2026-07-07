Далай-лама не исключает, что проживет до 130 лет: на это указывают его сны

Далай-лама XIV родился в 1935 году. В двухлетнем возрасте его признали реинкарнацией предыдущего далай-ламы. После вторжения в Тибет китайских коммунистов в 1950-х годах духовный лидер девять лет сосуществовал с властями КНР, но в 1959-м бежал в Индию. Сейчас он живет в индийском городе Дхарамсала.