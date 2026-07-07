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«Закулисье реальности» вернется в российский прокат с новой сценой после титров

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: компания «Вольга»

Хоррор «Закулисье реальности» снова выйдет в российский прокат 9 июля — на этот раз в расширенной версии с 16-минутной сценой после титров, сообщила кинокомпания «Вольга».

Новый эпизод режиссер Кейн Парсонс смонтировал уже после премьеры оригинального фильма. По сюжету сотрудники исследовательской организации «Async» отправляются в экспедицию по желтым коридорам таинственного измерения и сталкиваются с чем-то пугающим.

Действие дополнительной сцены происходит 18 июня 1990 года. Ученые в защитных костюмах находят вывески «Everything Must Go» («Все распродаем»). Попытка исследовать одну из стен приводит их к странным артефактам, манекену у штурвала корабля и встрече с неизвестным существом.

Видео: компания «Вольга»

«Закулисье реальности» основано на вирусной крипипасте и YouTube-сериале Кейна Парсонса. Фильм вышел в мировой прокат 29 мая, а в России — 4 июня, собрав почти 350 млн долларов при бюджете 10 млн и став самым кассовым проектом студии A24.

Оригинальная версия длится 1 час 50 минут, а расширенная — 2 часа 13 минут. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 87% «свежести» от критиков и 74% от зрителей. Кейн Парсонс уже работает над сиквелом.

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