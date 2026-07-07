Хаски сыграет Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина

Рэпер Хаски исполнит главную роль в психологическом триллере «Лермонтов», сообщает «БК Медиа». Режиссером выступит Павел Лунгин («Остров», «Братство»).
Действие фильма развернется в 1837 году. По сюжету молодой Михаил Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Александром Пушкиным, чтобы показать ему свои стихи. Однако Сушкова отказывает поэту, а Пушкин погибает накануне встречи.
После этого Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. В мрачных фантазиях к нему приходит таинственный Черный человек, который обещает поэту великое будущее, если тот бросит вызов судьбе и обществу.
Съемки фильма планируют начать в октябре, чтобы успеть снять зимние сцены. Костюмы и декорации уже готовы. Выход «Лермонтова» намечен на лето 2028 года.
Об исполнителе главной роли стало известно, когда «Мастерская Павла Лунгина» и «Кинопрайм» представили проект на дофинансирование. Бюджет проекта составляет 600 млн рублей. Ранее на фильм уже выделили 150 млн рублей, теперь продюсеры запросили еще 150 млн.