Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс

Ранее Майерс рассказывала, что задумала картину для кинотеатров, а не для стриминга. СМИ писали, что Netflix отказался от реализации проекта, поскольку бюджет фильма вырос до 150 млн долларов. Стриминговый сервис устраивала только стоимость в 130 млн.