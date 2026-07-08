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На выходных на Москву обрушатся аномальные ливни

Афиша Daily
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Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

На выходных на Москву обрушится суперциклон — в столице пройдут аномальные ливни. В сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что дожди в Москве, местами с грозой, ожидаются также в среду, четверг и пятницу. Причем в последний рабочий день на неделе на улице потеплеет до +25 градусов. 

По словам синоптика, осадки прекратятся ко вторнику, после чего погода наладится. Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус уже отмечал, что дождливый период в городе может растянуться примерно на десять дней — как минимум до середины июля.

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