На выходных на Москву обрушатся аномальные ливни

На выходных на Москву обрушится суперциклон — в столице пройдут аномальные ливни. В сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он добавил, что дожди в Москве, местами с грозой, ожидаются также в среду, четверг и пятницу. Причем в последний рабочий день на неделе на улице потеплеет до +25 градусов.
По словам синоптика, осадки прекратятся ко вторнику, после чего погода наладится. Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус уже отмечал, что дождливый период в городе может растянуться примерно на десять дней — как минимум до середины июля.