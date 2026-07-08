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Создатель «Клана Сопрано» снимет фильм о тайной программе ЦРУ

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Manny Carabel/Getty Images

В дополнение к мини-сериалу о программе ЦРУ «МК-Ультра» Дэвид Чейз снимет и полнометражный фильм, связанный с ней. Об этом создатель «Клана Сопрано» сообщил The Wrap на кинофестивале в Карловых Варах.

Действие пока безымянной картины развернется в 1950-е годы. Она расскажет о попытках ЦРУ превратить ЛСД в оружие, а также о том, как эти попытки связаны с запуском вакцинации от полиомиелита.

Фильм вдохновлен реальной историей, которую Чейзу рассказал один из друзей. В центре сюжета окажется семья, которая связана как с программой ЦРУ, так и с вакциной. Чейз напишет сценарий и выступит режиссером.

ЦРУ проводило секретную программу «МК-Ультра» в разгар холодной войны. В ходе этой программы проводились опасные и нередко смертельные эксперименты ― как на добровольцах, так и на ничего не подозревающих людях. Им давали психоделические препараты, подвергали гипнозу и пыткам, чтобы получить признания и изучить возможность управления поведением. Программа была направлена на противодействие предполагаемым советским и китайским успехам в области «промывания мозгов».

В октябре 2025 года стало известно, что Чейз снимет мини-сериал «Project: MKUltra» («Проект: МК-Ультра») для HBO. Он будет основан на документальной книге Джона Лайзла «Проект по управлению разумом: СидниГотлиб, ЦРУ и трагедия MKUltra». Сейчас Чейз продолжает работать над сюжетом для этого проекта.

«Во всей истории MKUltra так много всего, так много безумных людей. Я не имею в виду людей под ЛСД — я имею в виду самих ученых. Это просто не заканчивается. Я пытаюсь свести все к тому, какой должна быть история, потому что каждый раз, когда выходит еще одна книга или я читаю еще один абзац, думаю: „Ну, это тоже должно быть в ней!“», — сказал режиссер.

Он отметил, что полнометражный фильм, как и мини-сериал об «МК-Ультра» стали для него главным приоритетом. 

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Дэвид Чейз