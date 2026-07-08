Создатель «Клана Сопрано» снимет фильм о тайной программе ЦРУ

«Во всей истории MKUltra так много всего, так много безумных людей. Я не имею в виду людей под ЛСД — я имею в виду самих ученых. Это просто не заканчивается. Я пытаюсь свести все к тому, какой должна быть история, потому что каждый раз, когда выходит еще одна книга или я читаю еще один абзац, думаю: „Ну, это тоже должно быть в ней!“», — сказал режиссер.