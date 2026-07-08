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Анна и Михаил: составлен рейтинг самых популярных имен новорожденных в Москве

Афиша Daily
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Фото: Omar Lopez/Unsplash

Онлайн-кинотеатр «Кион», Управление ЗАГС Москвы и система городского здравоохранения «Московская медицина» изучили статистику рождаемости в столице за последние 10 лет. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».

Оказалось, с 2015 по 2025 год больше всего детей в Москве появлялось на свет летом. Абсолютным рекордсменом по числу рождений стало лето 2020 года, которое пришлось на разгар пандемии и локдауна. Следом расположились лето 2019-го и лето 2022-го. Самые низкие показатели пришлись на весну 2020 года, зиму 2021-го и 2019-го.

В 2025 году самым популярным именем среди новорожденных мальчиков стал Михаил. В первую десятку также вошли Александр, Лев, Максим, Марк, Иван, Матвей, Артем, Роман и Тимофей. При этом в течение года лидерство распределялось неравномерно. В январе, марте, мае, июне, а также с сентября по декабрь чаще всего родители выбирали имя Михаил. В феврале, апреле и июле первое место занимало имя Александр, а в августе самым популярным мужским именем стал Лев.

Среди девочек в 2025 году лидерство удерживало имя Анна. За ним следуют София, Мария, Ева, Василиса, Варвара, Виктория, Александра, Полина и Алиса. Если смотреть на распределение по месяцам, то в январе самым популярным женским именем стала Мария. В феврале, марте, августе, сентябре, ноябре и декабре чаще всего новорожденных называли Аннами, с апреля по июль, а также в октябре лидировало имя София.

Особое внимание исследователи уделили имени Виктор — так зовут главного героя нового сериала «Зовите Витю!». По итогам 2025 года оно заняло 45-е место в рейтинге самых популярных имен среди новорожденных мальчиков Москвы. Чаще всего малыши с этим именем появлялись на свет в октябре. При этом еще в середине прошлого века имя Виктор стабильно входило в десятку самых распространенных мужских имен в столице.

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