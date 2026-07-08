Анна и Михаил: составлен рейтинг самых популярных имен новорожденных в Москве

В 2025 году самым популярным именем среди новорожденных мальчиков стал Михаил. В первую десятку также вошли Александр, Лев, Максим, Марк, Иван, Матвей, Артем, Роман и Тимофей. При этом в течение года лидерство распределялось неравномерно. В январе, марте, мае, июне, а также с сентября по декабрь чаще всего родители выбирали имя Михаил. В феврале, апреле и июле первое место занимало имя Александр, а в августе самым популярным мужским именем стал Лев.