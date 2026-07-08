Кристофер Нолан вдохновлялся работами Гильермо дель Торо при создании монстров в «Одиссее»

Кристофер Нолан признался, что при создании мифологических чудовищ для «Одиссеи» он во многом опирался на опыт Гильермо дель Торо. «То, что я усвоил от него, — это то, что монстр — это не монстр. К нему нужно подходить так же, как и к любому другому персонажу», — сказал он.
«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Премьера состоится 17 июля. Картина станет экранизацией поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета станет история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
Фильм основан на поэме Гомера. Главные роли исполнят Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).
Недавно Нолан рассказал, что при создании ленты также вдохновлялся работами Андрея Тарковского. Особенно на него повлияла лента «Андрей Рублев», также известная как «Страсти по Андрею».
Режиссера раскритиковал Илон Маск. Миллиардер заявил, что режиссер «осквернил Гомера» и якобы изменил классический эпос ради соответствия требованиям премии «Оскар».