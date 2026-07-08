Кристофер Нолан вдохновлялся работами Гильермо дель Торо при создании монстров в «Одиссее»

Кристофер Нолан признался, что при создании мифологических чудовищ для «Одиссеи» он во многом опирался на опыт Гильермо дель Торо. «То, что я усвоил от него, — это то, что монстр — это не монстр. К нему нужно подходить так же, как и к любому другому персонажу», — сказал он.