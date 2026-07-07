Копенгаген вновь признали самым комфортным городом мира

Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных для жизни городов мира 2026 года по версии Economist Intelligence Unit. Столица Дании заняла верхнюю строчку второй год подряд, обойдя Вену, которая до этого три года возглавляла список. Об этом сообщает CNN.
EIU оценила 173 города по нескольким критериям, включая стабильность, здравоохранение, образование, инфраструктуру, культуру и окружающую среду. Копенгаген получил максимальные оценки сразу в трех категориях — стабильность, инфраструктура и образование.
Второе место в рейтинге заняла Вена, третье — Мельбурн. В первую десятку также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио.
В EIU объяснили лидерство Копенгагена «выигрышным сочетанием отличных показателей стабильности и инфраструктуры, сильной культурной среды и высокого качества государственных услуг».
Западная Европа осталась лидирующим регионом по уровню комфортности жизни, хотя средняя оценка ее городов немного снизилась по сравнению с 2025 годом. В Азии показатель, наоборот, вырос — в основном за счет улучшения оценок здравоохранения в китайских городах. Наименее комфортным городом мира по-прежнему остается Дамаск.
По словам представителей EIU, средний мировой показатель остался на уровне прошлого года: снижение стабильности на Ближнем Востоке компенсировалось улучшением здравоохранения в Азии.