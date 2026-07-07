Копенгаген вновь признали самым комфортным городом мира

«Вместо молока сосал кокосы»: парагвайский сенатор набросилась с оскорблениями на Килиана Мбаппе
Саша Барон Коэн тайно снял новый фильм об Али Джи
Повзрослевший Аанг отправляется в новое путешествие в трейлере полнометражного мультфильма-сиквела
В Москве пройдет литературный ужин по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»
Камбэк Агузаровой, более 100 артистов в лайнапе и сап-сплавы: Outline объявил программу
МОК временно снял дисквалификацию с Российского олимпийского комитета
Хаски сыграет Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина
Джуд Лоу снимется в экшне о водителе, который скрывается от преследования
В Москве снесут кинотеатр «Минск». На его месте построят жилой комплекс
«Закулисье реальности» вернется в российский прокат с новой сценой после титров
Умер сооснователь ВИА «Песняры» Владислав Мисевич
Розовый не для мужчин? Жители Набережных Челнов ответили Миа Бойке розовым флешмобом на ее концерте
Далай-лама не исключает, что проживет до 130 лет: на это указывают его сны
Второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует в Okko с 27 июля
В «Синема Парк Мосфильм» пройдет премьера аниме «Инициал Ди: Стадия третья»
Психологи выяснили, как правильно просить о помощи, чтобы реже отказывали
СМИ: Кейт Уинслет может присоединиться ко второму сезону «Переходного возраста»
«Герой нашего времени» получит новую экранизацию — съемки стартуют в 2027 году
Российские первоклассники будут учиться без домашних заданий с 1 сентября
В центре Москвы 11 июля перекроют несколько улиц из-за парада ретротранспорта
Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам
В основу фильма «Мачо и ботан-3» ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности
Жара вернется в Москву к выходным
Опрос: 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию
Руферам Ангеле Николау и Ивану Биркусу грозит до 20 лет тюрьмы
Джулия Гарнер сыграет в криминальной драме «Виновные создания»
Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионате мира по футболу
Умерла певица Лорен Беннетт, известная по хиту LMFAO «Party Rock Anthem»

Копенгаген вновь признали самым комфортным городом мира

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Nick Karvounis/Unsplash

Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных для жизни городов мира 2026 года по версии Economist Intelligence Unit. Столица Дании заняла верхнюю строчку второй год подряд, обойдя Вену, которая до этого три года возглавляла список. Об этом сообщает CNN.

EIU оценила 173 города по нескольким критериям, включая стабильность, здравоохранение, образование, инфраструктуру, культуру и окружающую среду. Копенгаген получил максимальные оценки сразу в трех категориях — стабильность, инфраструктура и образование.

Второе место в рейтинге заняла Вена, третье — Мельбурн. В первую десятку также вошли Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер и Токио.

В EIU объяснили лидерство Копенгагена «выигрышным сочетанием отличных показателей стабильности и инфраструктуры, сильной культурной среды и высокого качества государственных услуг».

Западная Европа осталась лидирующим регионом по уровню комфортности жизни, хотя средняя оценка ее городов немного снизилась по сравнению с 2025 годом. В Азии показатель, наоборот, вырос — в основном за счет улучшения оценок здравоохранения в китайских городах. Наименее комфортным городом мира по-прежнему остается Дамаск.

По словам представителей EIU, средний мировой показатель остался на уровне прошлого года: снижение стабильности на Ближнем Востоке компенсировалось улучшением здравоохранения в Азии.

Расскажите друзьям