Саша Барон Коэн тайно снял новый фильм об Али Джи

Саша Барон Коэн завершил съемки нового фильма об Али Джи — одном из своих самых известных персонажей. Об этом сообщает Variety.
Производство картины проходило в секрете. В таком же формате Коэн работал над «Боратом» и «Боратом-2». Дата выхода и другие подробности пока не раскрываются.
Коэн придумал персонажа в 90-е годы, вдохновляясь субкультурами раста и джанглистов. Согласно легенде, Али Джи — хип-хоп-артист из британского города Стейнс, интересующийся научными и социальными вопросами.
Впервые Коэн появился в образе Али Джи в 1998 году в британской программе Channel 4 «The 11 O’Clock Show».
Затем персонаж стал одним главных героев «Шоу Али Джи» — наряду с казахским репортером Боратом Сагдиевым и австрийским модным ведущим Бруно. В ходе телепрограммы Коэн, перевоплощаясь в этих героев, брал реальные интервью у ничего не подозревающих людей. Невольными участниками шоу становились Дональд Трамп (тогда еще просто бизнесмен), философ Ноам Хомски и астронавт Базз Олдрин.
В 2002 году вышел полнометражный фильм «Али Джи в парламенте». Его режиссером выступил Марк Майлорд, а Коэн помог ему написать сценарий и исполнил главную роль.