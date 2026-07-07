Саша Барон Коэн тайно снял новый фильм об Али Джи

«Вместо молока сосал кокосы»: парагвайский сенатор набросилась с оскорблениями на Килиана Мбаппе
Копенгаген вновь признали самым комфортным городом мира
Повзрослевший Аанг отправляется в новое путешествие в трейлере полнометражного мультфильма-сиквела
В Москве пройдет литературный ужин по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»
Камбэк Агузаровой, более 100 артистов в лайнапе и сап-сплавы: Outline объявил программу
МОК временно снял дисквалификацию с Российского олимпийского комитета
Хаски сыграет Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина
Джуд Лоу снимется в экшне о водителе, который скрывается от преследования
В Москве снесут кинотеатр «Минск». На его месте построят жилой комплекс
«Закулисье реальности» вернется в российский прокат с новой сценой после титров
Умер сооснователь ВИА «Песняры» Владислав Мисевич
Розовый не для мужчин? Жители Набережных Челнов ответили Миа Бойке розовым флешмобом на ее концерте
Далай-лама не исключает, что проживет до 130 лет: на это указывают его сны
Второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует в Okko с 27 июля
В «Синема Парк Мосфильм» пройдет премьера аниме «Инициал Ди: Стадия третья»
Психологи выяснили, как правильно просить о помощи, чтобы реже отказывали
СМИ: Кейт Уинслет может присоединиться ко второму сезону «Переходного возраста»
«Герой нашего времени» получит новую экранизацию — съемки стартуют в 2027 году
Российские первоклассники будут учиться без домашних заданий с 1 сентября
В центре Москвы 11 июля перекроют несколько улиц из-за парада ретротранспорта
Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам
В основу фильма «Мачо и ботан-3» ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности
Жара вернется в Москву к выходным
Опрос: 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию
Руферам Ангеле Николау и Ивану Биркусу грозит до 20 лет тюрьмы
Джулия Гарнер сыграет в криминальной драме «Виновные создания»
Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионате мира по футболу
Умерла певица Лорен Беннетт, известная по хиту LMFAO «Party Rock Anthem»

Саша Барон Коэн тайно снял новый фильм об Али Джи

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Саша Барон Коэн завершил съемки нового фильма об Али Джи — одном из своих самых известных персонажей. Об этом сообщает Variety.

Производство картины проходило в секрете. В таком же формате Коэн работал над «Боратом» и «Боратом-2». Дата выхода и другие подробности пока не раскрываются.

Коэн придумал персонажа в 90-е годы, вдохновляясь субкультурами раста и джанглистов. Согласно легенде, Али Джи — хип-хоп-артист из британского города Стейнс, интересующийся научными и социальными вопросами.

Впервые Коэн появился в образе Али Джи в 1998 году в британской программе Channel 4 «The 11 O’Clock Show».

Затем персонаж стал одним главных героев «Шоу Али Джи» — наряду с казахским репортером Боратом Сагдиевым и австрийским модным ведущим Бруно. В ходе телепрограммы Коэн, перевоплощаясь в этих героев, брал реальные интервью у ничего не подозревающих людей. Невольными участниками шоу становились Дональд Трамп (тогда еще просто бизнесмен), философ Ноам Хомски и астронавт Базз Олдрин.  

В 2002 году вышел полнометражный фильм «Али Джи в парламенте». Его режиссером выступил Марк Майлорд, а Коэн помог ему написать сценарий и исполнил главную роль. 

Расскажите друзьям