В России появится дизайн-код для населенных пунктов «Золотого кольца»

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать единые стандарты градостроительной политики для регионов, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо». Об этом сообщает «Интерфакс».



Речь идет о Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областях. Как говорится в поручении, стандарты должны помочь сохранить культурно-историческое наследие и иные особенности указанных территорий.



Для разработки дизайн-кодов рекомендуется учитывать опыт в развитии Суздаля.

Поручения предназначено выполнить исполнительным органам названных субъектов при участии автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»



Национальный туристический маршрут «Золотое кольцо» появился в 1967 году. В него входили девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, а с 2018 года — Углич.