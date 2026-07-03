В итоге в сеть утек не только альбом «Yandhi», но и гигабайты демок Канье. В итоге Уэст, переживавший тогда «поворот к Богу», взял несколько демок из «Yandhi», вырезал оттуда мат и запрещенку, добавил госпел-хор, и на базе этого выпустил в конце 2019 года альбом «Jesus Is King». Некоторый материал пошел в расход и дальше: в 2021 году главный хит с «Yandhi» — песня «Hurricane» (с участием The Weeknd и Lil Baby) — все же вышла в официальном и доработанном виде на альбоме «Donda» и даже получила премию «Грэмми».