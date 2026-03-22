Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные

Согласно новым правилам, ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные. Возможно получить углубленные знания сохранится. Для этого можно будет создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие, рассказал специалист.



«Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», — отметил Костенко.



Нововведение позволит учащимся овладеть практическими навыками. Правила вступают в силу через полтора года, однако школам уже сейчас нужно начать формировать соотвествующие учебные планы и предусмотреть закупки оборудования, добавил он.



Недавно стало известно, что школьникам 1-4 классов начнут преподавать внеурочный курс «Моя семья». Это будет дополнительный урок, который учебные заведения смогут ввести по желанию.