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В России появятся вакцины от аллергии на кошек и собак

Афиша Daily
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Фото: Mufid Majnun/Unsplash

Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Об этом во Всемирный день борьбы с аллергией сообщила РИА «Новости» сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины, врач — аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

Она отметила, вакцина от аллергии на кошек только ожидает клинических исследований, а вакцина от аллергии на собак уже на стадии активной разработки. Рябова добавила, что специалисты лаборатории также создали тест-систему «Аллергочип РФ». Учебное заведение первым в стране сделало профилирование пациентов в разных регионах России — создало тест, с помощью которого можно определить повышенную индивидуальную чувствительность более чем к 120 аллергенам.

«Благодаря профилированию, мы сможем изготавливать аллергочипы с меньшим, чем 120, количеством аллергенов, например с двадцатью. Это удешевит продукт — сделает его доступным в любом уголке нашей страны», — рассказала Рябова.

Недавно стало известно, в сентябре 2026 года появится первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы. Препарат «Аллергарда»  создали в Институте иммунологии ФМБА России.

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