В России появятся вакцины от аллергии на кошек и собак

Она отметила, вакцина от аллергии на кошек только ожидает клинических исследований, а вакцина от аллергии на собак уже на стадии активной разработки. Рябова добавила, что специалисты лаборатории также создали тест-систему «Аллергочип РФ». Учебное заведение первым в стране сделало профилирование пациентов в разных регионах России — создало тест, с помощью которого можно определить повышенную индивидуальную чувствительность более чем к 120 аллергенам.