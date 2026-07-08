Гарри Стайлз попал в Книгу рекордов Гиннесса за серию из 12 концертов на «Уэмбли»

Гарри Стайлз установил мировой рекорд Гиннесса за самую длинную серию концертов на стадионе «Уэмбли». Об этом сообщает Би-би-си.
Музыкант отыграл 12 аншлаговых шоу подряд и побил рекорд Coldplay, которые в 2025 году дали на площадке 10 выступлений. По словам представителя Книги рекордов Гиннесса, достижение Стайлза говорит о «масштабе, амбициях и культурном влиянии» его живых выступлений.
Лондонская часть тура «Together, Together» стартовала 12 июня и завершилась 4 июля. На последнем концерте присутствовали около 80 тыс. человек.
Изначально серия концертов Стайлза на «Уэмбли» была рассчитана на шесть вечеров, но ее расширили из-за высокого спроса. В ходе нынешнего тура музыкант решил выступить в Великобритании только в Лондоне. Далее тур продолжится в Бразилии, Мексике и США, а завершится в Австралии в декабре.