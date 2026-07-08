Гарри Стайлз попал в Книгу рекордов Гиннесса за серию из 12 концертов на «Уэмбли»

Музыкант отыграл 12 аншлаговых шоу подряд и побил рекорд Coldplay, которые в 2025 году дали на площадке 10 выступлений. По словам представителя Книги рекордов Гиннесса, достижение Стайлза говорит о «масштабе, амбициях и культурном влиянии» его живых выступлений.