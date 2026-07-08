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Гарри Стайлз попал в Книгу рекордов Гиннесса за серию из 12 концертов на «Уэмбли»

Афиша Daily
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Фото: Anthony Pham/Getty Images

Гарри Стайлз установил мировой рекорд Гиннесса за самую длинную серию концертов на стадионе «Уэмбли». Об этом сообщает Би-би-си.

Музыкант отыграл 12 аншлаговых шоу подряд и побил рекорд Coldplay, которые в 2025 году дали на площадке 10 выступлений. По словам представителя Книги рекордов Гиннесса, достижение Стайлза говорит о «масштабе, амбициях и культурном влиянии» его живых выступлений.

Лондонская часть тура «Together, Together» стартовала 12 июня и завершилась 4 июля. На последнем концерте присутствовали около 80 тыс. человек.

Изначально серия концертов Стайлза на «Уэмбли» была рассчитана на шесть вечеров, но ее расширили из-за высокого спроса. В ходе нынешнего тура музыкант решил выступить в Великобритании только в Лондоне. Далее тур продолжится в Бразилии, Мексике и США, а завершится в Австралии в декабре.

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