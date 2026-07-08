Похищение богатырских детей в тизере мультфильма «Три богатыря и гуси-лебеди»

Синопсис звучит так: «Гуси-лебеди похитили детей прямо из-под носа у отцов-молодцов: Ильи, Добрыни и Алеши. Делать нечего, пора в квест-дорогу собираться вдоль молочных рек и кисельных берегов, а по пути отбиваться от разных сказочных злодеев не руками и ногами, а больше головой. Смекалка — первое дело в борьбе с гусями, лебедями и птицами поважнее, вроде Кощея и Бабы-яги».