Тем временем в Москве

Бары, крыши и кинопаркинг: 15 летних кинотеатров Москвы

Афиша Daily
Летом (особенно когда ураган позади) хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. «Афиша Daily» собрала топ площадок, где можно смотреть кино под открытым небом.

Summer Cinema by Kion на «Стрелке»

© Kion

Летний кинотеатр во дворе бара «Стрелка» традиционно открывается в конце мая и работает до первых осенних холодов. Фильмы из своей библиотеки на большом экране крутит Kion: здесь можно посмотреть классику вроде «Питер ФМ» Оксаны Бычковой или «Бассейна» Жака Дере, «Грязные деньги» Гая Ричи или фильмографию Вонг Кар Вая.

Вместо попкорна в кинотеатре можно заказать по летнему меню бара «Стрелка» — удобные закуски на зубок, отборный стрит-фуд вроде куриных стрипсов, бургеры и летние салаты. Из напитков — коктейли, лимонады и кофейные напитки. Рассадка в кинотеатре свободная, а киносеансы начинаются после 21:00.

Адрес
Берсеневская наб., 14, стр. 5а
Цены
от 500 р.
Расписание и билеты
на сайте

Летний кинотеатр Okko на ВДНХ

© ВДНХ

Симпатичный амфитеатр вмещает около 300 зрителей и работает по пятницам и выходным. Сидения расположены ступенеобразно — так зрители могут комфортно разместиться и не загораживать обзор друг другу. На случай дождя кинотеатр оснащен крышей-тентом, а для прохладных вечеров заготовлены подушки и пледы. Показывают новинки проката, фестивальное кино и классику из библиотеки сервиса Okko.

Например, прямо сейчас крутят документальный цикл «Живая вода» — путешествие по самым удивительным источникам России, детские российские киноновинки и хит 2026 года «Марти Великолепный». Посещение кинотеатра бесплатное, по предварительной регистрации.

Адрес
просп. Мира, 119
Цены
вход свободный, по предварительной регистрации
Расписание и билеты
на сайте

5 летних кинотеатров в парках Москвы

© mos.ru

В этом году киноплощадки работают в усадьбе Воронцово, парке 50-летия Октября, ландшафтном парке «Митино», парке «Ходынское поле» и зоне отдыха «Покровский берег». Фильмы крутят на уличных сценах или в небольших кинотеатрах-«ракушках». Рассадка свободная, посещение бесплатное.

Крутят в основном советскую классику, но бывает и что‑то ситуативное: утренние сеансы — детские, по вечерам показывают семейное кино. В летней программе — «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Три кота» и «Простоквашино», «Кот Басик», «Белка и Стрелка». Для тех, кто постарше, — Пророк. История Александра Пушкина», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Екатерина Великая» плюс спортивные трансляции.

Адреса
Воронцовский парк, 7 (усадьба Воронцово), ул. Удальцова, 22А (парк 50-летия Октября), ул. Пенягинская (ландшафтный парк «Митино»), Ходынский б-р, 1 (парк «Ходынское поле»), Никольский туп., 25 (зона отдыха «Покровский берег»)
Цены
вход свободный
Расписание и билеты
на сайте

Парк «Остров мечты»

© Парк «Остров мечты»

Летний кинотеатр с большим экраном и удобными шезлонгами находится в южном ландшафтном парке. Несмотря на то что «Остров мечты» — это парк развлечений, фильмы тут показывают не всегда детские. Сейчас тут идут взрослый ужастик «Закулисье реальности» и вторая часть «Дьявол носит Прада», а также «Мандолорец и Грогу», который может заинтересовать подростков.

Адрес
просп. Андропова, 1
Цены
от 1200 р.
Расписание и билеты
на сайте

Кинопоказы в «Рихтере»

© «Рихтер»

Камерный кинотеатр под открытым небом во внутреннем дворике-саду отеля «Рихтер». Крутят классику и независимое кино разных лет — например, можно посмотреть фильм Гаспара Ноэ «Экстаз» или классику 90-х — «Талантливый мистер Рипли». Также проект в этом году объединился в Центром документального кино: все лето будут крутить спецпоказы с акцентом на кураторское кино и документальные картины. Анонсы выкладывают за неделю до в телеграм-канале «Рихтера». Количество мест ограничено, поэтому регистрироваться стоит заранее.

Адрес
Пятницкая, 42
Цены
вход свободный, по предварительной регистрации
Расписание
в телеграм-канале

Москино Музеон

© Москино

Летняя киноплощадка «Москино» под открытым небом. В репертуаре — авторское кино, новинки кинопроката, фестивальные хиты, а также классика мирового кинематографа. Кинотеатр оборудован крышей, которая закрывает трибуны и позволяет укрыться от дождя. Всего в кинозале 190 мест, рассадка свободная. Билеты лучше покупать заранее — из‑за симпатичной киноподборки и удачной локации сеансы пользуются популярностью.

В июне показывают ужастик «Закулисье реальности» и беседы с великими и великом режиссере «Добро пожаловать в Линчлэнд», классику «Восемь с половиной» и битфилмоское фестивальное кино о главном фантазере в современном кино «Мишель Гондри: DIY».

Адрес
ул. Крымский Вал, владение 2
Цены
от 400 рублей
Расписание
на сайте

Кинотеатр на крыше Roof180

© Roof180

Полусекретный кинотеатр на крыше с шезлонгами, собственным баром и хаотичным репертуаром. На небольшом экране крутят все подряд: «Дьявол носить Прада-2», «Достучаться до небес», «Лови волну», «Зверпролис 2», «Отель Гранд Будапешт» и прочую нетленную классику. Посетителей просят одеваться потеплее, а в плохую погоду показы перемещаются под крышу в кинобар. Кроме кинопоказов на крыше проводят йогу.

Адрес
Новослободская, 48
Цены
1000–1500 р.
Расписание и билеты
в телеграм-канале в начале недели

Кинопорт

© mos.ru

Летний кинотеатр от «Кинопоиска» и Департамента транспорта Москвы. Рассчитан на 120 зрителей и расположен в парке Северного речного вокзала. Показывают классику со всего мира — главное, чтобы сюжет крутился вокруг путешествий (реальных или метафорических). В июне в программе «12 стульев», свежий «Дракула» Люка Бессона, аниме «5 сантиметров в секунду» и советский «Табор уходит в небо». Сеансы проходят с четверга по воскресенье до конца сентября. Рассадка свободная, на мягких подушках, от дождя защищает навес.

Адрес
парк Северного речного вокзала
Цены
вход бесплатный
Расписание и билеты
на сайте

Кинопаркинг «Синема Парк» в «Три вокзала. Депо»

© @depotrivokzala

Популярное в США развлечение — кинотеатр под открытым небом, где нет рядов и кресел, а все зрители смотрят фильм прямо из своих автомобилей. Место рассчитано на сорок машин, а звук киноленты синхронно транслируется через радио (так что в отличие от обычного кинотеатра здесь можно сделать погромче или потише). Без попкорна зрители тоже не останутся: заказать любую еду и напитки можно из любого корнера «Три вокзала. Депо» прямо в автомобиль. Крутят то же, что и в обычных кинотеатрах, — новинки кинопроката, добравшиеся до России, мультики и отечественное кино. Сам сеанс бесплатный, оплатить нужно лишь стоимость парковки на территории «Три вокзала. Депо».

Адрес
Новорязанская, 23, стр. 5
Цена парковки
100 р. в час
Расписание
на сайте

«Кинокрыша»

© Предоставлено сетью кинотеатров «Каро»

На лето сеть кинотеатров «Каро» запланировала серию показов под открытым небом в рамках нового проекта «Кинокрыша». Локации две — крыша районных центров «Место встречи София» и «Место встречи Будапешт». Сам проект максимально дог-френдли: можно прийти с питомцем, получить для него пледик или миску с водой. Кино крутят по вечерам, а показывают все новинки проката и юбилейную классику — например, нового «Убить Билла», комичный хоррор «Обсессия» или семейную комедию «Дэнни и Мэнни в кино».

Адрес
Сиреневый б-р, 31; Лескова, 14
Цены
от 500 р
Расписание и билеты
karofilm.ru

«Кинолето в «Зарядье»

© mos.ru

Бесплатный летний кинотеатр под огромным стеклянном куполом Зарядья. Фильмы крутят с пятницы по воскресенье, а в репертуаре советское и российское кино с патриотической составляющей. Показывают «Волга-Волга» Александрова, фильм «Доктор» 2022 года, а также обещают классику Михаила Ромма, Леонида Гайдая и других. Малый амфитеатр вмещает до 400 зрителей, так что найти свободное место не составит труда.

Адрес
ул. Варварка, 6, стр. 1
Цены
вход свободный
Расписание и билеты
на сайте

Это обновленная версия материала, опубликованного 14 июля 2022 года.

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