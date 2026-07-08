В московских ресторанах теперь можно «попробовать на вкус» любимые книги

В каждом ресторане можно будет погрузиться в литературную и гастрономическую историю разных стран, чтобы путешествовать по миру, не покидая города. Osteria by Mandy’s переносит в Италию по мотивам романов «Ешь, молись, люби», «Крестный отец» и «Праздник, который всегда с тобой». В меню пармиджана, болоньезе и сибас на гриле, приготовленные по традиционным рецептам с авторским штрихом.