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В московских ресторанах теперь можно «попробовать на вкус» любимые книги

Афиша Daily
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Фото: пресс-материалы

Mandy’s Group и «Яндекс Книги» запустили гастрономический проект по мотивам мировой литературы. Все лето в четырех ресторанах (итальянском Osteria by Mandy’s, британском Mandy’s Apothecary, французском Bistro Trompette и нью-йоркском Caffe Mandy’s) гостей ждет литературное сет-меню.

В каждом ресторане можно будет погрузиться в литературную и гастрономическую историю разных стран, чтобы путешествовать по миру, не покидая города. Osteria by Mandy’s переносит в Италию по мотивам романов «Ешь, молись, люби», «Крестный отец» и «Праздник, который всегда с тобой». В меню пармиджана, болоньезе и сибас на гриле, приготовленные по традиционным рецептам с авторским штрихом.

Mandy’s Apothecary — это страницы классической английской литературы: любимые блюда героев «Мэри Поппинс», «Дживса и Вустера», «Последней камелии» и «Дневника Бриджит Джонс». Гостей ждут коблер с абрикосами, сэндвич с тунцом и капустой кимчи, завтрак с яйцами, сосиской и пшеничными лепешками, а также ароматный луковый суп.

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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы

В Bistro Trompette черпают вдохновение во французской прозе, от Эмиля Золя до Бальзака. Среди блюд фишбургер с белой рыбой, свекла с козьим сыром и обжаренные гребешки с пюре из пастернака. В Caffe Mandy’s передают дух Нью-Йорка как «плавильного котла народов» через блюда из кухни разных уголков мира, нашедших отражение в классике литературы — давней и современной. В сет-меню вошли пончики с ванильным кремом, бифштекс с трюфелем и яйцом пашот и ризотто с морепродуктами.

Продолжить путешествие можно, погрузившись в книгу. Все произведения из проекта собраны на полке Mandy’s Group в «Яндекс Книгах». Их можно читать или слушать во время летней прогулки.

Отдельная часть коллаборации — газета «Читать подано», которую «Яндекс Книги» и Mandy’s Group выпустили специально к проекту. Внутри новости по мотивам книжных сюжетов, рецепты от шефа Mandy’s Group Марселя Хамитова и шеф-редактора «Яндекс Книг» Константина Мильчина, маршрут по литературной Москве и объявления, будто сошедшие со страниц любимых романов. Газету получает каждый гость вместе с заказом. Литературное меню доступно во всех ресторанах Mandy’s Group до конца лета. 

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