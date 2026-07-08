В Сокольниках появится тренировочная база ФК «Спартак-Москва»

В Москве возведут базу футбольного клуба «Спартак-Москва». Об этом говорится на сайте Mos.ru.



Комплекс расположится на участке площадью 19,5 гектара в Малом Оленьем переулке (владение 23). Локация находится недалеко от станций метро «Сокольники» и «Преображенская площадь», а также рядом с парком «Сокольники».



Планируются четыре ключевых объекта: основное здание базы, крытый манеж, здание службы эксплуатации и футбольный стадион на 500 мест. Кроме того, там также расположатся тренажерные залы, спа-центр с бассейном, несколько столовых, полноценный медицинский блок, жилой блок с номерами для спортсменов.



Фасады выполнят из светопрозрачных стеклопакетов с крупногабаритным заполнением, ниши типовых этажей облицуют алюминиевыми сотовыми панелями. Горизонтальный декоративный пояс оформят навесным фасадом.