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В Сокольниках появится тренировочная база ФК «Спартак-Москва»

Афиша Daily
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Фото: Mos.ru

В Москве возведут базу футбольного клуба «Спартак-Москва». Об этом говорится на сайте Mos.ru.

Комплекс расположится на участке площадью 19,5 гектара в Малом Оленьем переулке (владение 23). Локация находится недалеко от станций метро «Сокольники» и «Преображенская площадь», а также рядом с парком «Сокольники». 

Планируются четыре ключевых объекта: основное здание базы, крытый манеж, здание службы эксплуатации и футбольный стадион на 500 мест. Кроме того, там также расположатся тренажерные залы, спа-центр с бассейном, несколько столовых, полноценный медицинский блок, жилой блок с номерами для спортсменов.

Фасады выполнят из светопрозрачных стеклопакетов с крупногабаритным заполнением, ниши типовых этажей облицуют алюминиевыми сотовыми панелями. Горизонтальный декоративный пояс оформят навесным фасадом.

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