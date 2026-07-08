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The Telegraph: ФИФА и УЕФА не планируют в ближайшее время снимать бан с российских команд

Афиша Daily
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Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

У ФИФА и УЕФА нет планов немедленно снимать ограничения в отношении российских клубов и сборных, несмотря на недавние рекомендации МОК. Об этом сообщает The Telegraph.

Накануне МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Комитет принял такое решение, когда убедился, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Олимпийского комитета Украины.

Полностью ограничения пока не сняли: вопрос об использовании российской символики и проведении турниров в России остается на усмотрение международных спортивных федераций. Кроме того, спортсменам из РФ по-прежнему нужно проходить усиленный антидопинговый контроль.

В ФИФА заявили Sky News, что проанализируют решение МОК, «прежде чем определить дальнейшие шаги в координации с соответствующими заинтересованными сторонами».

С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА из‑за военной операции на Украине. В связи с этим сборная России пропустила чемпионаты мира 2022 и 2026 годов, а также чемпионат Европы 2024-го.

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