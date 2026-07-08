Новый ГОСТ рекомендует не делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет

С 1 декабря 2026 года в России вступит в силу новый ГОСТ, регулирующий оказание парикмахерских и косметических услуг детям до 14 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».



Согласно документу, детям младше 10 лет рекомендуется оказывать все услуги только в присутствии родителей или иных законных представителей. Детям до 14 лет не рекомендуется выполнять обрезной маникюр и педикюр. Из пирсинга разрешается только прокол мочек ушей.



Разрешаются стрижки, укладки, временное безопасное окрашивание волос, процедуры по уходу за кожей головы и волосами. Допускаются также временные тату, рисунки специальными красками и грим. Услуги должны оказываться только с применением специальной детской косметики и натуральных красок. Специалист может использовать только гипоаллергенные составы, без сильных ароматизаторов или сенсибилизаторов.



Спа-программы, согласно стандарту, детям проходить можно. При этом при оказании услуг для кожи лица не должны использоваться инвазивные пилинги кислотной и высокой концентрации.



Поверхности, доступные ребенку, во время косметических процедур не должны нагреваться свыше 60 градусов. Одновременно температура воды для мытья головы для детей до семи лет должна быть от 35 до 37 градусов, для детей от 7 до 14 лет — не менее 38 градусов, но не более 40 градусов.