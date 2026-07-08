Лупита Нионго раскритиковала Гомера за скудное раскрытие женских персонажей

Актриса Лупита Нионго, сыгравшая царицу Елену в «Одиссее» Кристофера Нолана, раскритиковала в интервью для ютуб-проекта Jake's Takes эпосы Гомера за скудное раскрытие женских персонажей.
Нионго заявила, что древнегреческий поэт Гомер уделял женщинам слишком мало внимания в своих работах. Она поделилась, что высказала бы свою претензию легендарному автору, если бы могла.
«Я бы сказала: „Гомер, что ты думаешь о том, сколько экранного времени у этих женщин, учитывая, как мало ты им уделил [внимания]?“ — призналась Лупита.
Артистка ранее уже упоминала, что в «Одиссее», как и в «Илиаде», представлена мужская точка зрения на события. В отличие от первоисточников, Нолан показывает в экранизации переживания Елены и Клитемнестры, супруги царя Агамемнона, утверждает Нионго.
Слова актрисы понравились не всем. Некоторые пользователи соцсетей заявили, что у Нионго нет права критиковать великого классика и обвинять его в женоненавистничестве. Они назвали позицию Лупиты глупостью, наглостью и невежеством.