Создатели «Аватара: Легенда об Аанге» работают над новыми проектами

Новый полнометражный мультфильм «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» — лишь часть большого плана Avatar Studios по развитию франшизы. Об этом создатели «Аватара: Легенда об Аанге» Майкл Данте ДиМартино и Брайан Конецко рассказали Entertainment Weekly.
«Фильм про Аанга был лишь одним из целой линейки. Я работаю еще над одним проектом, о котором мы объявим, когда придет время», — отметил Конецко.
Авторы также прокомментировали утечку полнометражного мультфильма. В апреле анонимный хакер выложил в сеть всю 90-минутную картину. По словам режиссера Лорен Монтгомери, для команды это стало сокрушительным ударом.
«Легенда об Аанге: Последний маг воздуха» выйдет 25 июля — премьеру перенесли на несколько месяцев раньше первоначально заявленной даты. Накануне вышел трейлер картины.
Сюжет развернется спустя годы после событий оригинального сериала. Уже взрослый Аанг узнает о существовании древней силы, которая может спасти культуру воздушных кочевников от исчезновения. Вместе с Катарой, Соккой, Тоф и другими друзьями он отправляется в новое путешествие, чтобы найти ее.