Еврейский музей представит выставку работ Рембрандта в партнерстве с Эрмитажем

Гендиректор Еврейского музея Александр Борода отметил, что хотел бы, чтобы экспозиция «стала первой в долгой череде партнерских проектов». Он подчеркнул, что для институции «важно представить Рембрандта и его сюжеты, связанные с Ветхим Заветом».