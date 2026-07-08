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Еврейский музей представит выставку работ Рембрандта в партнерстве с Эрмитажем

Афиша Daily
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Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Государственный Эрмитаж вместе с Еврейским музеем и центром толерантности представят выставку работ голландского художника Рембрандта ван Рейна. Об этом сообщило агентство «Москва».

Гендиректор Еврейского музея Александр Борода отметил, что хотел бы, чтобы экспозиция «стала первой в долгой череде партнерских проектов». Он подчеркнул, что для институции «важно представить Рембрандта и его сюжеты, связанные с Ветхим Заветом».

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский добавил, что на выставке десятки картин будут представлены по-новому. В этом, как подчеркнул Пиотровский, заключается важная задача его учреждения.

Сотрудничество двух музеев может продолжиться в виде других выставок на территории Центра толерантности. Тематику их институции определят совместно.

Рембрандт ван Рейн — нидерландский художник XVII века, наиболее известный своим мастерством портрета. В мире сохранилось около 350 его полотен, более 300 офортов и сотни рисунков. В Эрмитаже хранятся свыше 20 картин живописца.

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