В парке «Краснодар» открыли «Грот»

В парке «Краснодар» открыли новую локацию «Грот», пишет издание «Юга.ру».



Она представляет собой глубокий многоуровневый цилиндр с террасами и растениями. Вокруг объекта есть большой летник, а на его верхушке — кофейня. Для посетителей также доступна прогулочная зона с лестницами и смотровыми площадками. Локация расположена рядом с «Каньоном».