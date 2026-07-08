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В парке «Краснодар» открыли «Грот»

Афиша Daily
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Фото: соцсети

В парке «Краснодар» открыли новую локацию «Грот», пишет издание «Юга.ру».

Она представляет собой глубокий многоуровневый цилиндр с террасами и растениями. Вокруг объекта есть большой летник, а на его верхушке — кофейня. Для посетителей также доступна прогулочная зона с лестницами и смотровыми площадками. Локация расположена рядом с «Каньоном».

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Рядом с объектом расположена скульптура. Она изображает две пары людей над пропастью, которые держатся за руки, спасаясь от падения.

Источник: соцсети

Недавно в парке Галицкого в Краснодаре появилась новая локация — «Лесное озеро». Оно разделено на четыре части дорожками, со стен которых стекает вода. Над водоемом стоит густой туман. Посетители говорят о мистической и жутковатой атмосфере места.

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