В парке Галицкого в Краснодаре появилось «Лесное озеро»

В парке «Краснодар» (также известном как парк Галицкого) появилась новая локация — «Лесное озеро». Об этом пишет «Юга.ру».



О его подготовке стало известно в марте, но вход для посетителей оставался закрытым до 18 мая. Озеро разделено на четыре части дорожками, со стен которых стекает вода. Над водоемом стоит густой туман. «Поэтому создается необычная „жутковатая“ атмосфера», — добавляет издание.



На поверхности озера разместили маленькие фонтаны с подсветкой, напоминающие кувшинки. Ночью над водоемом появляется фиолетовый свет.