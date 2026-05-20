Вышел тизер-трейлер «Елок-13» с Сергеем Буруновым и Александром Шепсом

Вышел первый тизер-трейлер «Елок-13». Новая часть новогодней франшизы выйдет в прокат в декабре 2026 года.

Сюжет одной из историй развернется в Апатитах и Кировске. Героиня Маш Милаш — популярная блогер Марина — после конфликта с организаторами корпоратива пытается успеть на последний рейс в Москву.

Вместе с местным жителем Олегом, которого сыграл Сергей Романович, ей предстоит преодолеть 200 километров по заснеженному северу и пересмотреть свои взгляды на популярность, отношения и настоящие ценности.

Одну из новелл впервые для франшизы снял Антон Федотов. Шоураннером проекта вновь выступил Жора Крыжовников, который также стал режиссером и сценаристом фильма вместе с Петром Внуковым.

В актерский состав фильма вошли Сергей Бурунов, Александр Шепс, Мария Смольникова, Сергей Романович и Екатерина Шкуро. Также в фильме вновь сыграют Андрей Рожков, Ольга Картункова, Валентина Мазунина, блогер и певица Маш Милаш и Андрей Максимов.

