В Подмосковье открылась баня «Молодея»

Фото: предоставлено пресс-службой

В Николиной Горе в Подмосковье открылось банное пространство «Молодея». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

По их словам, «Молодея» спроектирована как место для восстановления сил. В основе работы — индивидуальная работа с каждым гостем, позволяющая подобрать банный опыт под физиологию и запрос конкретного человека.

В «Молодее» работают экспертные пармейстеры, настроенные не бережную работу с телом. Они улавливают состояние посетителя и погружают его в атмосферу принятия и обновления.

«Гостю не нужно каждый раз объяснять, что с ним и чего он хочет: его состояние бережно считывают. Уже с порога появляется чувство, что здесь тебя принимают любым: можно говорить, можно молчать, можно просто быть», — отметили представители бизнеса.

В пространстве расположены несколько банных территорий, в том числе кедровая баня из карельского сруба, саманная баня из глины, песка и соломы, а также единственная в области баня, которая топится по-черному. Комплекс находится среди густого соснового леса, при этом доехать до него просто.

«„Молодея“ строится на очень простой, но почти исчезающей идее: человеку нужно место, где о нем позаботятся по-настоящему. Без формальности, без холодной правильности, без ощущения, что ты просто очередной гость по записи. В эпоху суеты и диджитализации тут хочется оставаться из-за чувства тепла, принятия и человеческого участия», — поделился основатель «Молодеи» Владимир Иванов.

