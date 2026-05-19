Lemonella, Ageless и Alvaro Cabana: фестиваль «Дружба» объявил первую волну артистов

Фото: пресс-служба фестиваля

13 июня в Москве на территории ДК завода «Серп и молот» пройдет музыкальный фестиваль «Дружба». Организаторы объявили первую волну лайнапа — в нее вошли Lemonella из ЮАР, Ageless из Италии, Alvaro Cabana из Испании и K.O из Израиля.

На фестивале также выступят Denis Kaznacheev, G-Pol + Jeam Biscuit с лайв-выступлением, Gleb Filipchenkow & Noemy Abrantes, Steveaio, Beznosuk, Balinsky и Karl Chix. Компанию им составят резиденты промогрупп: Radi Mira I Lubvi, Hypnotica, Kinetika Music, Cvetamuzika, Balagan, «Чувство ритма», Meduza, kgbdisco, Substance, Wip. Всего выступят более 45 музыкантов.

В этом году у «Дружбы» впервые появится летняя площадка под открытым небом. Пространство ДК завода «Серп и Молот» разделят на несколько самостоятельных зон — от открытых танцполов до камерных зон с экспериментальным звучанием.

Инициаторы фестиваля — Placebo/25 Entertainment и Afterhalloween Group. Команды работают на пересечении концертной архитектуры, музыкальных перформансов и независимых культурных инициатив. Их цель — объединить ключевые промогруппы, чтобы создать событие, где гости погрузятся в разнообразие современной электронной сцены.

