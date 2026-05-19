Появился сайт, где можно за донат покормить кота и посмотреть, как он ест

Фото: Feed the Cat

Независимый веб-разработчик создал сайт Feed the Cat, где пользователи могут за донат покормить котов через удаленные кормушки. Об этом пишет Dexerto.

Процесс устроен так: зритель выбирает одну из трансляций, отправляет пожертвование, после чего кормушка выдает порцию еды. Рядом с ней установлена камера, так что можно посмотреть, как кот прибегает на звук и ест корм.

Автор проекта рассказал на реддите, что сначала сделал сайт для себя. Он хотел наблюдать за своим котом Бишопом, пока его самого нет дома, и удаленно кормить питомца. Позже разработчик открыл трансляцию для всех, добавил чат, радио и несколько камер в разных локациях.

Feed the Cat навеян китайским проектом Hello Street Cat, который позволяет пользователям кормить уличных котов через приложение. По словам создателя Feed the Cat, он хотел воссоздать похожий формат, но сделать его доступнее для пользователей за пределами Китая.

Чтобы коты не переедали, на сайте действует ограничение по времени: кормушку нельзя запускать слишком часто. Кроме того, автор корректирует расписание кормлений, если в мисках начинает оставаться слишком много еды.

Сейчас на Feed the Cat есть несколько трансляций из частных домов и приютов. Разработчик планирует установить больше камер и сделать упор на кошачьи приюты и центры спасения животных. Так пользователи смогут не только смотреть на котов, но и поддерживать организации, которые о них заботятся.

