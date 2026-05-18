Даниэль Брукс снимется в комедии «Американский комфорт». Ее спродюсирует Опра Уинфри

Американская актриса Даниэль Брукс («Оранжевый — хит сезона», «Цветы лиловые полей») снимется в комедии «Американский комфорт», которую спролюсирует Опра Уинфри. Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит Apple TV. Он описывается как сериал о ресторане, специализирующемся на блюдах южной кухни. Создателем шоу выступит Кеня Баррис.
В основу сюжета ляжет история жизни рестораторши Мелбы Уилсон. Сценарий проекта написал Баррис. В нем он исследует душевность, юмор и гостеприимность, которые превратили ресторан Уилсон в Гарлеме из районной закусочной в культовое заведение с более чем 20-летней историей.
Кеня Баррис и Лейя Баррис выступят исполнительными продюсерами шоу наряду с Уинфри и Карлой Гардини из Harpo Entertainment, Аароном Капланом из Kapital Entertainment, Уилсон, Нимой Барнетт и Айшей Саммерс-Берк из BET Studios. В работе над проектом поучаствуют также Джейден Каплан, Дилан Хаммалиан, Джилл Макграт и Лорен Так.
Каплан и Уинфри ранее уже разрабатывали сериал совместными усилиями. В 2023 году они выпустили на Hulu шоу под названием «Black Cake».