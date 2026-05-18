Даниэль Брукс снимется в комедии «Американский комфорт». Ее спродюсирует Опра Уинфри

Киану Ривз озвучит главного героя в японском мультфильме «Хидари»
Роль Хоппера в «Очень странных делах» изначально предлагали Билли Крудапу
Барбра Стрейзанд пропустит закрытие Каннского кинофестиваля из-за травмы
Софи Тэтчер и Чарльз Мелтон появились в трейлере фильма «Ее личный ад» Николаса Виндинга Рефна
Calvin Klein и Чонгук из BTS сделали совместную коллекцию
Более 70% россиян сталкивались с наценками на блюда в сервисах доставки за последний год
В Непале предложили запустить на Эверест робота-гуманоида
Умер актер Том Кэйн, озвучивший Йоду
Олег Меньшиков назвал новый спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым «катастрофой»
Трэвис Скотт выступит в Стамбуле в конце мая
Disney+ разрабатывает сериал по фильму «Заколдованная Элла»
Тим Бертон работает над новым фильмом под названием «Блюдо»
В сериале «Гарри Поттер» от HBO заменят актрису, исполняющую роль Джинни Уизли
В Москве нашли две уникальные монеты второй половины XVII века
Джафар Панахи вновь предстанет перед судом в Иране. Его обвиняют в пропаганде против властей
Суд отменил штраф блогерше, которой домогались в московском метро
Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро
Смотрим трейлер «Кассандры» — фильма, навеянного повестью Чингиза Айтматова
Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня
На «Дне соседа» в Хлебозаводе пройдут книжная ярмарка, чемпионаты по пинг-понгу и скейтбордингу
Летом из России можно будет улететь в 32 страны — меньше, чем во времена железного занавеса
Старейший пес в мире умер через несколько недель после хозяйки
Ученые: 18 и 19 мая мимо Земли пролетят два астероида размером с челябинский метеорит
Адам Драйвер и Обри Плаза снимутся в первом за 10 лет фильме Кеннета Лонергана
Минздрав: людей до 39 лет можно считать молодежью
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах

Даниэль Брукс снимется в комедии «Американский комфорт». Ее спродюсирует Опра Уинфри

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix

Американская актриса Даниэль Брукс («Оранжевый — хит сезона», «Цветы лиловые полей») снимется в комедии «Американский комфорт», которую спролюсирует Опра Уинфри. Об этом сообщил Deadline.

Проект выпустит Apple TV. Он описывается как сериал о ресторане, специализирующемся на блюдах южной кухни. Создателем шоу выступит Кеня Баррис.

В основу сюжета ляжет история жизни рестораторши Мелбы Уилсон. Сценарий проекта написал Баррис. В нем он исследует душевность, юмор и гостеприимность, которые превратили ресторан Уилсон в Гарлеме из районной закусочной в культовое заведение с более чем 20-летней историей.

Кеня Баррис и Лейя Баррис выступят исполнительными продюсерами шоу наряду с Уинфри и Карлой Гардини из Harpo Entertainment, Аароном Капланом из Kapital Entertainment, Уилсон, Нимой Барнетт и Айшей Саммерс-Берк из BET Studios. В работе над проектом поучаствуют также Джейден Каплан, Дилан Хаммалиан, Джилл Макграт и Лорен Так.

Каплан и Уинфри ранее уже разрабатывали сериал совместными усилиями. В 2023 году они выпустили на Hulu шоу под названием «Black Cake».

Расскажите друзьям