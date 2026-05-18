Компания Ray of Sun Pictures поделилась с «Афишей Daily» постером и трейлером нового мистического триллера «Кассандра». Фильм навеян повестью Чингиза Айтматова и национальной мифологией Кыргызстана.
В российский прокат картина выйдет 11 июня. Главные роли сыграли Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Айнура Качкынбек кызы, Шаршекуль Аманова, Жаннатбек Керимбаев и Эльдияр Джарашев.
В центре сюжета — молодая девушка, переживающая тяжелую утрату. Каждую ночь она просыпается все более изможденной, словно кто-то забирает у нее силы. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнает, что стала жертвой Албарсты — древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить свое прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.
Авторы фильма отмечают, что «Кассандра» — это эмоциональное и визуально захватывающее кино о страхе, чувстве вины и попытке справиться с внутренней болью. По словам создателей, картина показывает, как непрожитая утрата постепенно превращается в источник ужаса, а встреча с демоном заставляет столкнуться лицом к лицу со своими страхами.
«Атмосфера нарастающего напряжения, природные ландшафты Киргизии, которую не просто так называют жемчужиной Азии, а также элементы местной мифологии создают особый визуальный мир, в котором граница между реальностью и страхом постепенно начинает стираться. По мотивам философских идей Чингиза Айтматова фильм обращается к темам памяти, утраты и неизбежности встречи с собственными травмами», — отмечают создатели ленты.
Они добавили, что история строится на пересечении жанрового кино и психологической драмы, благодаря чему проект будет интересен как поклонникам хорроров, так и зрителям, которые любят эмоциональные и атмосферные картины о человеческих переживаниях. Это история о страхе, который невозможно победить, пока человек не решится взглянуть ему в лицо.