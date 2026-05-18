В центре сюжета — молодая девушка, переживающая тяжелую утрату. Каждую ночь она просыпается все более изможденной, словно кто-то забирает у нее силы. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнает, что стала жертвой Албарсты — древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить свое прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.