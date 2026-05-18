На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер

Фото: пресс-служба фестиваля

Музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдет в Москве с 6 июня по 5 июля. В программе — более 30 концертов симфонической и камерной музыки, оперные постановки, а также джазовые выступления.

На сцене соберутся более 60 артистов и музыкальных коллективов, включая симфонические оркестры Большого театра России и Мариинского театра, Российский национальный оркестр, Московский государственный симфонический оркестр и другие. Среди участников — Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Николай Луганский, Вадим Репин, Иван Рудин, Надежда Павлова.

ГАБТ
На открытии фестиваля 6 и 7 июня Иван Гынгазов оперу Вагнера «Лоэнгрин». К 135-летию со дня рождения Прокофьева прозвучат Концерт № 1 для скрипки с оркестром (15 июня) и кантата «Александр Невский» (17 июня).

Среди других ярких событий — оратория Мендельсона «Илия» (10 июня), цикл «Бетховен. Все симфонии», который завершится Девятой симфонией (28 июня), а также концерт хора Данилова монастыря ко Дню России.

