Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей

За один поход в музей или галерею россияне в среднем платят 1032 рубля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков центра «Чек Индекс» «Платформы ОФД».
Социологи изучили данные с января 2025 года по апрель 2026 года. В чеки включали стоимость как входных билетов, так и дополнительных услуг — например, аудиогидов или экскурсий.
Средний чек вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом количество покупок сократилось на 14%. Россияне стали чаще выбирать более дорогие выставки и брать комбинированные билеты сразу на несколько экспозиций.
