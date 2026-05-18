Клер Дени напишет и поставит фильм «Мыловар» — криминальную драму о каннибализме. Об этом сообщает Variety.
Картина вдохновлена историей итальянской серийной убийцы Леонарды Чанчулли. В конце 1930-х — начале 1940-х годов она убила трех жительниц города Корреджо и избавилась от их тел с помощью химикатов. Из останков она изготовила мыло, свечи, печенье и пирожные, которыми угощала знакомых.
По мотивам этой истории в 1977 году Мауро Болоньини снял фильм «Большое жаркое» с Шелли Уинтерс в главной роли. Проект Дени — не ремейк, а полностью оригинальное произведение.
Дени известна по работам «На десять минут старше», «Хорошая работа», «Незваный гость», «35 стопок рома» и «Белый материал». В 2022 году на Берлинале она получила «Серебряного медведя» как лучший режиссер за фильм «С любовью и яростью». В том же году она удостоилась Гран-при Канн за картину «Звезды в полдень». А на Каннском фестивале 2026 года ей вручат «Золотую карету» — почетную награду программы «Двухнедельник режиссеров».