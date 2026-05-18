Суд в Петербурге закрыл на два месяца бары Redrum, «Хроники» и «Пирс 28»

Дзержинский районный суд Петербурга приостановил на 60 суток работу трех баров на улице Некрасова — Redrum, «Хроники» и «Пирс 28». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Владельцев заведений признали виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП). Среди претензий Роспотребнадзора были вопросы к «шумной» вытяжке и «формальным» медосмотрам сотрудников перед началом работы. В пресс-службе судов Петербурга уточнили, что представители баров признали факт нарушений.
Изначально бары закрыли 14 мая из-за коллективной жалобы жильцов дома по соседству. В баре Redrum говорили, что проблемы с одним из местных жителей начались «с конца прошлого сезона». Мужчина, по словам сотрудников, регулярно выражал недовольство шумом и обещал «сделать все, чтобы заведения» закрылись.
При этом владельцы заведений не согласны с тем, что бары шумят настолько сильно, что мешают соседям. Совладелец «Хроник» Петр Биргер сказал, что у команды пока нет плана на случай, если заведению не дадут работать дальше.
«Ротонда» уточнила, что на бары жаловался местный житель Александр Крючков — сын актрисы Светланы Крючковой. По его словам, семья переехала на Некрасова во время пандемии и не ожидала, что после снятия ограничений улица окажется такой шумной. После этого Крючков начал писать жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и заксобрание.
Крючков заявил «Ротонде», что хочет добиться, чтобы бары съехали как минимум с улицы Некрасова. «Идеальный результат — добиться запрета на ведение общепита во всех жилых домах города. Как минимум баров», — сказал он.
Улица Некрасова считается одним из главных барных пространств Петербурга. Ранее городские власти и силовики уже усиливали давление на другие популярные барные кластеры — на улицах Рубинштейна и Думской. После проверок и уголовных дел многие заведения там закрылись.