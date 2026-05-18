Олег Меньшиков назвал новый спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым «катастрофой»

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков раскритиковал новый спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Об этом он сказал в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
«То, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел отклик, что это, оказывается, „гениально“, что „это не каждому дано понять“, что там какие-то, ***** [блин], смыслы скрыты, которые только сверхпросвещенный ум может понять. Ой, какие смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует», — сказал Меньшиков.
По его мнению, многие современные режиссеры объясняют свои постановки фразой: «Я так вижу». Меньшиков сказал, что артисты должны не следовать видению режиссера, а нести свою ответственности перед зрителем.
«Может быть, это мы виноваты? <…> Может быть, все-таки, нам — артистам, разделить ответственность за спектакль, который выпускает театр, а не оставаться в стороне? От нас — артистов, очень многое зависит, давайте об этом не забывать», — заключил Меньшиков. Он отметил, что режиссер — это не истина в последней инстанции.
Премьера «Гамлета» в постановке Андрея Гончарова состоялась в МХТ 14 мая. Главный роли исполняют Юрия Борисов, Анна Чиповская, Артем Быстров и и другие.