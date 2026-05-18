Олег Меньшиков назвал новый спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым «катастрофой»

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков раскритиковал новый спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Об этом он сказал в видео, опубликованном в его телеграм-канале.



«То, что я увидел, — это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел отклик, что это, оказывается, „гениально“, что „это не каждому дано понять“, что там какие-то, ***** [блин], смыслы скрыты, которые только сверхпросвещенный ум может понять. Ой, какие смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует», — сказал Меньшиков.