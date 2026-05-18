Умер актер Том Кэйн, озвучивший Йоду

Умер американский актер Том Кэйн, озвучивший Йоду во франшизе «Звездные войны». Об этом сообщил TMZ со ссылкой на представителя артиста Зака МакГинниса.
По его словам, Кэйн скончался 18 мая в больницу в Канзас-Сити в окружении семьи. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного в 2020 году. Артисту было 64 года.
«Хотя его голос теперь умолк, персонажи, истории и любовь, которые он дарил миру, будут жить вечно», — сказал МакГинис.
Он подчеркнул, что Кэйн был «выдающимся человеком» и «преданным мужем и отцом». У Кэйна и его жены остались девять детей — трое родных и шестеро усыновленных.