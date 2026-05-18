Умер актер Том Кэйн, озвучивший Йоду

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: The University of Kansas/YouTube

Умер американский актер Том Кэйн, озвучивший Йоду во франшизе «Звездные войны». Об этом сообщил TMZ со ссылкой на представителя артиста Зака МакГинниса.

По его словам, Кэйн скончался 18 мая в больницу в Канзас-Сити в окружении семьи. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного в 2020 году. Артисту было 64 года.

«Хотя его голос теперь умолк, персонажи, истории и любовь, которые он дарил миру, будут жить вечно», — сказал МакГинис.

Он подчеркнул, что Кэйн был «выдающимся человеком» и «преданным мужем и отцом». У Кэйна и его жены остались девять детей — трое родных и шестеро усыновленных.

