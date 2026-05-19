85% фрилансеров не умеют полноценно отдыхать

Лишь 15% фрилансеров могут полностью расслабиться в выходные, остальные 85% отвлекаются от работы лишь иногда или практически всегда отказываются от отдыха, следует из исследования сервиса «Ясно» и платформы Solar Staff. С результатами ознакомилась «Афиша Daily».
Более половины респондентов (51%) не могут выстроить баланс между работой и отдыхом. Только 30% четко понимают, где заканчивается их рабочий день. При этом 35% главным признаком здоровых отношений с работой считают возможность отдыхать без чувства вины.
Главная причина тревоги фрилансеров — нестабильный доход, его назвали 36% опрошенных. 22% переживают из-за отсутствия гарантий и социального пакета. 20% отмечает постоянную необходимость в поиске новых проектов.
Психолог и комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко советует обращать внимание на разные виды отдыха: «Например, отдых, когда мы заняты чем-то увлекательным в одиночестве, или отдых, когда мы разделяем приятное с близкими, и, наконец, очень важный отдых, когда мы не делаем ничего и просто наблюдаем себя и мир вокруг. <…> Может помочь работа с психологом, часто наша тревога, сложности с границами и прокрастинация имеют не только организационные корни, а сигнализируют о каких-то других процессах в нас, которые можно поисследовать».