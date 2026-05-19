Звезда сериала «Ты» Том Фрэнсис претендует на роль нового Джеймса Бонда

В сети появились первые подробности кастинга нового фильма о Джеймсе Бонде. По данным Variety, одним из претендентов на роль агента 007 стал британский актер Том Фрэнсис, известный по сериалу «Ты».
Ранее Amazon MGM официально подтвердила, что поиски преемника Дэниела Крэйга уже начались. Подбором актеров занимается Нина Голд (кастинг-директор «Игры престолов», «Звездных войн» и «Конклава»).
Имя Фрэнсиса пополнило список актеров, которых фанаты и СМИ активно обсуждают в качестве нового Бонда. Среди возможных кандидатов также называют Джейкоба Элорди, Каллума Тернера и Аарона Тейлора-Джонсона.
Новый фильм о Джеймсе Бонде снимет Дени Вильнев (режиссер «Дюны»), а сценарий пишет Стивен Найт, создатель «Острых козырьков». После ухода Барбары Брокколи и Майкла Дж. Уилсона творческий контроль над франшизой перешел к Amazon MGM.
Параллельно в индустрии обсуждают и будущую музыкальную тему фильма. Среди возможных исполнителей называют Оливию Дин, а Yungblud уже заявил, что хотел бы записать песню для Бонда вместе с Oasis.