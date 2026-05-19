Температура воздуха в Москве побила рекорд для 19 мая

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Светлана Нафикова/Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве поднялась до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Температуру в 30,5 градусов зафиксировала в 15.10 метеостанция, расположенная на здании Гидрометцентра у станции метро «Краснопресненская».

Предыдущий рекорд для 19 мая был установлен в 1979 году. Тогда воздух прогрелся до 30,2 градуса. Самая холодная температура в этот день была зафиксирована в 1893 году, когда 19 мая похолодало до -2,2 градуса.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что с 18 по 22 мая температура воздуха в столице будет выше нормы в среднем на 7–9 градусов. Это соответствует критерию аномально жаркой погоды.

В МЧС москвичам и гостям города рекомендовали соблюдать осторожность и правила пожарной безопасности, избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, пить больше воды.

По прогнозам Гидрометцентра, в выходные температура понизится на 7-8 градусов и вернется к климатической норме или даже опустится чуть ниже. На следующей неделе дневная температура в городе составит от +18 до +23 градусов.

